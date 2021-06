Die ukrainische Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Fußball-EM. Das Spiel gegen Schweden wird in der Verlängerung entschieden.

Fußball-EM

Außenseiter Ukraine ringt Schweden nieder

Die ukrainische Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Fußball-EM. Das Spiel gegen Schweden wird in der Verlängerung entschieden.

(SID) - Der Außenseiter aus der Ukraine hat dem schwedischen Mittsommermärchen ein jähes Ende gesetzt und sensationell erstmals das EM-Viertelfinale erreicht. Das Team von Nationaltrainer Andrey Shevchenko rang die favorisierten Schweden mit 2:1 nach Verlängerung nieder, ist aber am Samstag (21 Uhr) im Duell mit dem Deutschland-Bezwinger England in Rom eindeutig in der Rolle des krassen Außenseiters.

In einem wahren Abnutzungskampf im Hampden Park von Glasgow beendeten Zinchenko (27.') und Dovbyk (120. + 1.') alle Träume der Schweden um Torjäger Forsberg. Der bereits vierte Turniertreffer des bärenstarken Angreifers (43.') zum zwischenzeitlichen Ausgleich reichte nicht für den ersten schwedischen Einzug ins Viertelfinale seit 17 Jahren. Auch, weil Schwedens Innenverteidiger Danielson (98.') in der Verlängerung Rot nach Videobeweis sah.

