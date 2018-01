(jot) - Der Luxemburger Fußballverband FLF hat den Spielkalender für 2018 überarbeitet. Vor der Winterpause fielen ja bekanntlich der 11. Spieltag in der BGL Ligue sowie das Pokalachtelfinale den schlechten Witterungsbedingungen zum Ende.



Die ausgefallenen Begegnungen des 11. Spieltags werden am 18. Februar nachgeholt. Es bleiben noch sechs Spiele zu absolvieren; das Spiel zwischen Rodange und Niederkorn wurde bereits ausgetragen und endete mit einem 4:0-Erfolg für den FC Progrès.

Die Rückrunde an sich beginnt eine Woche später am 25. Februar. Dann steht der 15. Spieltag an. Der 16. Spieltag geht am 4. März über die Bühne. Es gibt nur einen Spieltag, der in der Wochenmitte ansteht: Die Begegnungen des 14. Spieltags werden am 7. März, einem Mittwoch, ausgespielt.



Der Mittwoch gehört dem Pokal



Für das ausgefallene Pokalachtelfinale sind zwei Termine vorgesehen: der 25. März, der in die Länderspielpause fällt oder der 4. April. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Großteil der Spiele erst am 4. April, einem Mittwoch, über die Bühne geht. Auch das Viertel- (18. April) und das Halbfinale (9. Mai) stehen mittwochs an.



Die Saison in der BGL Ligue endet am 19. Mai, das Finale der Coupe de Luxemburg steht am 27. Mai an.