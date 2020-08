Fußball: Differdinger Patzer

Individuelle Fehler haben das Aus von Differdingen in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League besiegelt.

Wie die Zeit vergeht: Am Donnerstag coachte Trainer Paolo Amodio das Differdinger Team in einer Europapokalqualifikationsbegegnung. Zum ersten Mal seit neun Jahren: Amodio hatte am 25. August 2011 in der Verantwortung gestanden, als Differdingen mit 0:2 beim französischen Spitzenverein Paris SG verloren hatte. Dies war gleichbedeutend mit dem Aus in der vierten Qualifikationsrunde der Europa League gewesen.

Neun Jahre später hat es Paris SG bis ins Finale der Champions League geschafft, während Differdingen in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina antreten musste ...