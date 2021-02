Die Gemeinde Differdingen erlaubt keine Spiele, sollten die Sportler vorher nicht auf das Corona-Virus getestet werden. Dr FC Progrès braucht eine schnelle Lösung.

Fußball: Differdingen lässt ohne Tests keine Spiele zu

Daniel WAMPACH Die Gemeinde Differdingen erlaubt keine Spiele, sollten die Sportler vorher nicht auf das Corona-Virus getestet werden. Dr FC Progrès braucht eine schnelle Lösung.

Nachdem sich die Fußballclubs dazu entschieden haben, in der BGL Ligue ohne jegliche Corona-Tests für Spieler und Betreuer Partien bestreiten zu wollen, kommen nun erste Reaktionen aus der Politik.

Kommentar: Versagen und Widerspruch Sportwettbewerbe ohne vorherige Corona-Tests sind unverantwortlich. Der Fußball geht diesen Weg, das Sportministerium hat teils versagt.

Wie die Gemeinde Differdingen mitteilt, hat der Schöffenrat beschlossen, die Fußballfelder auf dem Territorium der Gemeinde nicht zur Verfügung stellen zu wollen, sollten die Empfehlungen des Sportministeriums für die Schnelltests nicht respektiert werden.

„Die Corona-Krise ist noch weit von ihrem Ende entfernt. Die Stadt Differdingen ist davon überzeugt, dass alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten und genutzt werden sollten, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen. Deshalb unterstützen wir die vom Gesundheitsministerium empfohlenen Maßnahmen“, heißt es in dem Schreiben.

Konkret betrifft diese Entscheidung an diesem Wochenende die Partie Niederkorn gegen Mondorf, die am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen werden soll. Differdingen hat zum gleichen Zeitpunkt ein Auswärtsspiel in Strassen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.