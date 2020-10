Spielabsagen sind in Corona-Zeiten an der Tagesordnung: Nun wurde die Begegnung zwischen Differdingen und dem Racing abgesagt.

Fußball: Differdingen gegen Racing abgesagt

Joe TURMES Spielabsagen sind in Corona-Zeiten an der Tagesordnung: Nun wurde die Begegnung zwischen Differdingen und dem Racing abgesagt.

Die Corona-Pandemie hat zu einer Absage einer zweiten Begegnung am neunten Spieltag in der BGL Ligue geführt. Die Begegnung zwischen Differdingen und dem Racing, die am Sonntag vorgesehen war, musste wegen eines positiven Corona-Tests beim Gästeteam verlegt werden. Dies teilte der Differdinger Verein mit.

Zuvor war bereits das Duell zwischen Rosport und Niederkorn abgesagt worden, nachdem es drei Corona-Neuinfektionen beim FC Progrès gegeben hatte.

