(sid) - Peter Bosz wirkte vollkommen ratlos. "Wir müssen das Derby gewinnen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem 1:2 gegen Tottenham Hotspur fast verzweifelt. Aber wie? Das konnte der Niederländer auch nicht erklären. "Gewinnen", wiederholte er nur.

Das Duell mit dem Erzrivalen Schalke 04 am Samstag wird für Bosz wohl zum Schicksalsspiel. "Das wird wichtig, auch für meine Position. Das weiß ich", erklärte der 54-Jährige an seinem traurigen Geburtstag. Das Vertrauen der Chefetage schwindet und schwindet.

Zu krachend ist der Absturz des BVB, der in der Liga nur noch Fünfter ist und am Dienstag sang- und klanglos aus der Champions League ausschied. Die gegen APOEL Nikosia geholten zwei Punkte könnten zumindest für den "Abstieg" in die Europa League reichen.



Zunächst aber klammert sich Bosz an das Schalke-Spiel. "Das ist das Beste, was jetzt passieren kann", sagte er: "Da braucht ein Trainer keinen Psychologen - nur dieses Spiel."



Watzke mit Appell an die Mannschaft



Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich unterdessen mit einem Appell an die Spieler von Borussia Dortmund gewandt. "Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie Mut, Entschlossenheit und Leidenschaft zeigt", sagte Watzke nach dem 1:2 gegen Tottenham Hotspur in der Champions League: "Dann werden unsere Fans wie eine Wand hinter dem Team stehen."

Vor dem Revierderby sind die Schalker in der Bundesliga-Tabelle am auf Platz fünf abgestürzten BVB vorbeigezogen. "Das Derby ist für jeden Borussen ein ganz besonderes Spiel", erklärte Watzke, der sich in den vergangenen Tagen mit Äußerungen bewusst zurückgehalten hatte.

Das Duell in der Krise sieht Watzke nach fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg und dem Aus in der Champions League als Gelegenheit zur Stimmungswende. "In unserer schwierigen Situation liegt in diesem Derby die Chance, einen Befreiungsschlag zu landen und sich Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu holen", unterstrich er.