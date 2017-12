(jan) - Das Tournoi de Noël 2017 ist beendet. Bei der Veranstaltung der ACEL (Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois) und LASEL (Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises) traten die verschiedenen Studentenvereinigungen in drei Disziplinen gegeneinander an.

Während die Volleyballer und Basketballer bereits am Mittwoch ihr Können zeigten, waren die Fußballer am Donnerstag an der Reihe. Wir haben die besten Bilder gesammelt.