(jot) - Die dänische Nationalmannschaft hat sich als letztes europäisches Team für die WM 2018 in Russland qualifiziert. Die Gäste setzten sich im Play-off-Rückspiel mit 5:1 in Irland durch. Im Hinspiel hatte es ein torloses Unentschieden gegeben. Die Dänen ließen sich auch nicht von einem 0:1-Rückstand aus dem Konzept bringen. Duffy hatte die Lokalmannschaft in Führung gebracht (6.').



Es wurde in der Folge deutlich, dass die Dänen die spielerisch deutlich bessere Mannschaft waren. Nach dem Ausgleichstreffer durch ein Eigentor von Christie (29.') avancierte Eriksen zum Matchwinner. Der offensive Mittelfeldspieler von Tottenham erzielte einen Dreierpack. Der offensive Mittelfeldspieler war in der 32.', der 63.' und der 74.' erfolgreich. Bendtner erzielte mit einem Elfmeter in der 90.' den 5:1-Endstand.

Deutschland und Frankreich mit Unentschieden



Deutschland und Frankreich haben sich in einem Test-Länderspiel in Köln im Hinblick auf die WM 2018 in Russland mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Die Gäste aus Frankreich waren zwei Mal durch Lacazette in Führung gegangen (34.', 71.'). Deutschland gelang zwei Mal der Ausgleich.



Zunächst stellte Werner in der 56.' seine Abschlussstärke unter Beweis, ehe Stindl in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem Rechtsschuss die Hoffnungen der Franzosen auf einen Sieg zerstörte.