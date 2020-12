Die FLF hat auf die Verlängerung der Corona-Maßnahmen hierzulande reagiert und einen neuen Plan aufgestellt, um die Fußballsaison zu beenden.

Fußball: Coupe de Luxembourg annulliert, keine Relegationsspiele

Bob HEMMEN

In der Saison 2020/2021 wird es hierzulande erneut keinen Pokalsieger geben. Am Freitag teilte der nationale Fußballverband mit, dass die Coupe de Luxembourg wegen der Corona-Krise annulliert wird. Somit tritt der Vierte der BGL Ligue in der Qualifikation zur neuen Conference League an.

Die FLF hofft, dass der Spielbetrieb am 7. Februar 2021 wieder aufgenommen werden kann. Eigentlich sollte die BGL Ligue am 10. Januar fortgesetzt werden, durch die Verlängerung der Corona-Restriktionen (bis zum 15. Januar) ist dies aber nicht möglich.

Schon jetzt steht fest, dass nur zwei Mannschaften aus dem Oberhaus in die Ehrenpromotion absteigen können, denn in dieser Spielzeit werden keine Relegationsspiele stattfinden. Falls in der BGL Ligue bis Ende Mai nicht mindestens die Hälfte aller Partien ausgetragen werden können, wird die Saison nicht gewertet. Für alle anderen Ligen gilt dies bis zum 30. Juni.

Bei den Frauen wurde der Pokal auch annulliert, zu Barragespielen kommt es ebenfalls nicht. Wie bei den Männern und im Futsal soll bei den Frauen ab dem 7. Februar wieder gespielt werden. In den Jugendkategorien zwei Wochen später.

