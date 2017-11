(jot) - Während sich der New York City FC nach dem Ende der laufenden Saison von elf Spielern trennt, bleibt Maxime Chanot an Bord. Wie der Verein aus der Major League Soccer mitteilte, hat der 27-jährige Luxemburger einen garantierten Vertrag für die nächste Spielzeit.



Fünf weitere Spieler sind auf Bewährung und können sich in der regulären Saison 2018 für eine Weiterbeschäftigung beweisen. Auch Innenverteidiger Frédéric Brillant muss den Verein verlassen. Der Franzose bildete nicht nur in New York häufig die Innenverteidigung mit Chanot, sondern spielte auch 2013 beim belgischen Club Beerschot mit dem Luxemburger zusammen.