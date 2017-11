(dpa) - Titelverteidiger Real Madrid hat vorzeitig das Achtelfinale der Fußball-Champions-League erreicht. Das Team fertigte APOEL Nikosia auswärts mit 6:0 ab. Real liegt mit zehn Zählern hinter Tabellenführer Tottenham Hotspur (13) auf Rang zwei. Die Spurs siegten in Dortmund mit 2:1.

Der FC Liverpool hat mit Trainer Jürgen Klopp hingegen den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde verpasst. Die Reds mussten sich am Dienstag in der Gruppe E nach einer 3:0-Führung beim FC Sevilla mit einem 3:3 begnügen. Liverpool liegt mit neun Punkten aber immer noch vor Sevilla (8) und Spartak Moskau (6).

Die "Reds" erwischten bei den zuvor in 25 Heimspielen unbesiegten Spanier einen Blitzstart. Firmino erzielte das 1:0 für die Gäste aus Liverpool im Anschluss an eine Ecke (2.'). Das 2:0 besorgte Mané ebenfalls nach einem Eckball (22.'). Firmino legte mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 nach (30.'). Nach der Pause wurde es aber wieder spannend. Ben Yedder verkürzte mit zwei Treffern auf 2:3 (51.', 61.', Foulelfmeter) für Sevilla. Pizarro gelang in der Nachspielzeit tatsächlich das 3:3 (90. + 3.'). Der russische Meister Moskau und Nk Maribor aus Slowenien hatten zuvor 1:1 gespielt.



Napoli überrascht Donetsk

In der Gruppe H ging der Favorit aus Madrid auf Zypern durch den Kroaten Modric 1:0 in Führung (23.'). Benzema per Doppelpack (39.', 45. + 1.') und Nacho (41.') erhöhten noch vor der Pause auf 4:0. Cristiano Ronaldo legte mit seinem siebten und achten Treffer der laufenden Saison zum 6:0 nach (49.', 54.').

Shakhtar Donetsk verpasste in der Gruppe F mit dem 0:3 beim SSC Neapel den vorzeitigen Einzug in die Runde der besten 16 Teams. Die Ukrainer liegen mit neun Punkten hinter dem feststehenden Achtelfinalisten Manchester City auf Platz zwei. Der Tabellenführer der Premier League besiegte Feyenoord Rotterdam 1:0. Es folgt Neapel mit sechs Zählern auf dem dritten Rang. Insigne (56.'), Zielinski (81.') und Mertens (83.') schossen die Tore für Napoli.

Besiktas Istanbul hatte sich schon früher am Abend zum ersten Mal in seiner Geschichte für das Achtelfinale in der Champions League qualifiziert. Dem türkischen Meister reichte in der Gruppe G gegen den FC Porto ein 1:1. Besiktas führt die Gruppe mit elf Punkten uneinholbar an. Porto folgt mit sieben Zählern vor den punktgleichen Leipzigern.

Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City und Tottenham Hotspur hatten schon vor dem Spieltag ihr Ticket für die nächste Runde gelöst.

Hier geht es zu allen Ergebnissen.