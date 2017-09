(dpa) - Gelungene Revanche für den FC Barcelona, Traumstart Paris SG: Zum Auftakt der Champions League hat sich der spanische Pokalsieger mit einem überraschend deutlichen 3:0 gegen Juventus Turin für das Viertelfinal-Aus in der Vorsaison revanchiert. Das Star-Ensemble aus Paris um 222-Millionen-Mann Neymar und Mbappé überzeugte mit einem 5:0 bei Celtic Glasgow.

In der Neuauflage des Endspiels von 2015 gegen den italienischen Rekordmeister feierte der 105 Millionen Euro teure Neuzugang Dembélé in der Startelf sein Königsklassen-Debüt für Barcelona. Es war aber Starstürmer Messi, der die Katalanen mit seinem ersten Treffer gegen „Juve“-Torwart Buffon überhaupt in Führung brachte (45.'). Rakitic (56.') und erneut Messi (69.') sorgten für die Entscheidung.

Angeführt von seinen beiden Star-Neuzugängen Neymar und Mbappé hatte PSG wenig Mühe mit dem 48-maligen schottischen Meister. Neymar gab mit seinem Führungstor die Richtung vor (19.'), Sturmjuwel Mbappé (34.') und Cavani (40.', Foulelfmeter, 85.') legten nach. Eine Hereingabe von Draxler lenkte Celtic-Verteidiger Lustig ins eigene Tor (83.').

Kylian Mbappé (rechts) und Neymar zahlen ihre Ablösesummen bereits mit Toren zurück.

Foto: AFP

Vor dem direkten Duell in zwei Wochen übernahm Paris die Tabellenführung in der Gruppe B vor den Bayern, die mit 3:0 gegen den RSC Anderlecht siegten. Für den 14. Auftakterfolg am Stück in der Königsklasse sorgten Lewandowski mit einem umstrittenen Foulelfmeter (12.'), Thiago (65'.) und Kimmich (90.'). Real-Leihgabe Rodriguez gab sein Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel.

Der FC Chelsea und Manchester United feierten bei ihrer Rückkehr nach einjähriger Königsklassen-Abstinenz indes Favoritensiege. Der englische Meister aus London vermieste Neuling Qarabag Agdam mit einem 6:0 die Champions-League-Premiere gehörig.

Für den Europa-League-Sieger aus Manchester trafen Fellaini (35.'), 100-Millionen-Neuzugang Lukaku (53.') und Rashford (84.') zum 3:0-Erfolg über den FC Basel. Gruppengegner Benfica Lissabon musste gegen ZSKA Moskau eine 1:2-Heimniederlage hinnehmen.

In Barcelonas Gruppe D siegte Sporting Lissabon mit 3:2 beim griechischen Serienmeister Olympiakos Piräus. Chelseas Kontrahenten in der Gruppe C, AS Rom und Atlético Madrid, trennten sich mit 0:0.

Resultate

GRUPPE A

Benfica Lissabon – ZSKA Moskau 1:2

Manchester United – FC Basel 3:0

GRUPPE B

Bayern München – RSC Anderlecht 3:0

Celtic Glasgow – Paris SG 0:5

GRUPPE C

FC Chelsea – Qarabag Agdam 6:0

AS Rom – Atlético Madrid 0:0

GRUPPE D

FC Barcelona – Juventus Turin 3:0

Olympiacos Piräus – Sp. Lissabon 2:3

Programm

Heute:

GRUPPE E

20.45: NK Maribor – Spartak Moskau

20.45: FC Liverpool – FC Sevilla

GRUPPE F

20.45: Feyenoord Rotterdam – Man. City

20.45: Schachtar Donezk – SSC Neapel

GRUPPE G

20.45: FC Porto – Besiktas Istanbul

20.45: RB Leipzig – AS Monaco

GRUPPE H

20.45: Tottenham Hotspur – Bor. Dortmund

20.45: Real Madrid – APOEL Nikosia