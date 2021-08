Die beiden Bundesliga-Aufsteiger hatten sich einen besseren Start erhofft. Bochum und Greuther Fürth verlieren am Samstag.

Sport 2 Min.

Fußball-Bundesliga

Stuttgart übernimmt Tabellenführung

Die beiden Bundesliga-Aufsteiger hatten sich einen besseren Start erhofft. Bochum und Greuther Fürth verlieren am Samstag.

(dpa) - Die Aufsteiger aus Bochum und Fürth sind mit Niederlagen in die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga gestartet. Der VfL verlor am Samstag beim VfL Wolfsburg mit 0:1, die SpVgg unterlag beim VfB Stuttgart deutlich mit 1:5. Die Stuttgarter übernahmen dank des hohen Sieges mindestens vorerst die Tabellenführung vor der TSG 1899 Hoffenheim, die mit 4:0 beim FC Augsburg gewann.



Der 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen trennten sich 1:1, keine Tore fielen in der Partie von Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg. Am Abend (18.30 Uhr) trifft Pokalsieger Borussia Dortmund auf Eintracht Frankfurt.

Den ersten Treffer am Samstag erzielte Union Berlin. Awoniyi (7.') brachte die Berliner gegen Leverkusen früh in Führung, die aber nicht lange hielt. Diaby (12.') erzielte wenig später den Ausgleich.

Drei Torvorlagen von Kramaric

In Wolfsburg vergab Weghorst zunächst die Riesenchance zur Führung, der niederländische Torjäger scheiterte mit einem von Tesche verursachten Handelfmeter am Bochumer Torwart Riemann (5.'). Tesche sah die Rote Karte. Gegen zehn Gästespieler waren die Wolfsburger im Anschluss überlegen, Weghorst (22.') machte seinen Fauxpas mit dem VfL-Siegtor wieder gut.

Stuttgart ging nach einer halben Stunde durch Endo in Führung, Der in der neunten Minute für den angeschlagenen Karazor eingewechselte Klement (36.') legte nach. Kempf (55.'/76.') und Al Ghaddioui (61.') machten das Kräfteverhältnis noch deutlicher. Dem eingewechselten Leweling (90.+3.') gelang nur der Ehrentreffer für die SpVgg.

Bruun Larsen (37.') war für die TSG Hoffenheim in Augsburg erfolgreich. Der im Sommer in den Kraichgau zurückgekehrte Däne erzielte sein erstes Bundesliga-Tor für die TSG. Adamyan (79.'), Rutter (87.') und Rudy (90.+5.) machten den hohen Sieg perfekt. Die ersten drei Hoffenheimer Tore bereitete Kramaric vor.

Sommer rettet Gladbach einen Punkt

Bereits am Freitagabend hatte Titelverteidiger Bayern München unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann einen perfekten Start in die 59. Saison der Bundesliga verpasst. Der über weite Strecken überlegene deutsche Rekordmeister musste sich in einem temporeichen Klassiker bei Borussia Mönchengladbach trotz zahlreicher Chancen mit einem 1:1 begnügen. Der bärenstarke Torhüter Sommer hielt den Punkt für die Gastgeber fest.

Nagelsmann wartet damit weiterhin auf seinen ersten Erfolg als Bayern-Trainer. Dafür hielt unter den Augen des neuen Bundestrainers Hansi Flick eine andere Serie. Der amtierende Meister blieb auch im 20. Saisoneröffnungsspiel seit 2002/03 ohne Niederlage. Diese verhinderte Lewandowski mit seinem Ausgleich (42.0') nach dem Rückstand durch Pléa (10.'). Unter Flick hatten die Münchner ihre beiden Gastspiele im Borussia-Park verloren.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.