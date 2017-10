DORTMUND - LEIPZIG 2:3



(dpa/sid) - Borussia Dortmund hat am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage kassiert. Mit dem 2:3 gegen RB Leipzig ging eine imposante Serie von zuvor 41 Heimspielen ohne Niederlage zu Ende.

Der BVB war vor 80 000 Zuschauern durch Aubameyang bereits nach sechs Minuten in Führung gegangen. Sabitzer glich aber vier Minuten später aus. Poulsen brachte dann nach 25 Minuten die Gäste in Front, die nach dem Seitenwechsel sofort nachlegten. Augustin (49.') verwandelte einen an ihn verwirkten Foulelfmeter. Bei der Aktion sah Dortmunds Kapitän Sokratis wegen einer Notbremse die Rote Karte. Nachdem Leipzigs Ilsanker wegen wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste (56.'), war es erneut Aubameyang, der Dortmund per Elfmeter heranbrachte (64.').



BAYERN - FREIBURG 5:0

Jupp Heynckes hat bei seinem Bundesliga-Comeback als Trainer von Rekordmeister Bayern München einen standesgemäßen Sieg gefeiert. Der 72-Jährige gewann mit dem Titelverteidiger 1 596 Tage nach seinem triumphalen Abschied aus München mit den Triplé 2013 einen 5:0-Erfolg gegen den SC Freiburg. Schuster (8.') per Eigentor, Coman (42.'), Thiago (63.' ), Lewandowski (75.') mit seinem neunten Saisontor und Kimmich (90' + 3.') trafen für die Bayern.

Heynckes hat die Nachfolge von Carlo Ancelotti beim FC Bayern angetreten, am Samstag war er an seinem 1 012. Bundesligaspiel beteiligt. Vor dem Anpfiff hatte es beim Gang zu den Trainerbänken eine herzliche Umarmung von Heynckes und seinem Freiburger Kollegen Christian Streich gegeben.

HOFFENHEIM - AUGSBURG 2:2



Schwer tat sich der Tabellendritte 1899 Hoffenheim beim 2:2 gegen den FC Augsburg. Hübner (52.') köpfte das erlösende 1:0, doch Gregoritsch (75.') glich für den FCA aus. Uth (85.') brachte die TSG wieder in Führung, aber ein Eigentor von Vogt (90.') sorgte für den 2:2-Endstand. Die Kraichgauer rangieren damit zwei Zähler hinter den Bayern.



HERTHA BSC - SCHALKE 0:2



Schalke 04 kam bei Hertha BSC zu einem 2:0, nachdem die Berliner 46 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Haraguchi (Berlin) hatte wegen groben Foulspiels (44.') die Rote Karte gesehen. Goretzka (54.', Foulelfmeter) und Burgstaller (78.') schossen die "Königsblauen" zum Dreier.



MAINZ - HAMBURG 3:2



Der krisengeschüttelte Hamburger SV unterlag 2:3 beim FSV Mainz 05. Maxim (2.') hatte die Rheinhessen in Führung gebracht, der Brasilianer Walace (9.') glich für die Hanseaten jedoch schnell aus. Nach 458 Bundesligaminuten schossen die Norddeutschen wieder einen Treffer. Bell (52.') markierte per Kopf das 2:1 für den FSV, Lantza (58.') machte für die Mainzer alles klar. Salihovic (90' + 2.', Handelfmeter nach Videobeweis) gelang nur das Anschlusstor. Die HSV-Krise spitzt sich damit zu.



HANNOVER - FRANKFURT 1:2



Aufsteiger Hannover 96 unterlag Eintracht Frankfurt 1:2. Haller (10.') schoss die Hessen in Führung. Sané (36.') gelang der Ausgleichstreffer für die Niedersachsen, doch Rebic (90.') sicherte den Sieg der Eintracht.



STUTTGART - KÖLN 2:1



Weiter Tabellenletzter bleibt der 1. FC Köln nach dem 1:2 bei Aufsteiger VfB Stuttgart. Referee Benjamin Cortus hatte kurz vor Schluss nach einem Zweikampf zwischen Stuttgarts Aogo und Guirassy zunächst auf Foulelfmeter entschieden. Nach fast vier Minuten Unterbrechung nahm er seine Entscheidung zurück. Wenig später versetzte Akolo mit seinem Schuss, der noch abgefälscht wurde, dem FC in der Nachspielzeit den finalen Tiefschlag (90' + 4.').

Donis traf zum 1:0 (38.') für die Schwaben. Heintz erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer (77.'). "Das war ein Schlag ins Gesicht", sagte Heintz. Trainer Peter Stöger sprach völlig frustriert von einem "Nackenschlag".