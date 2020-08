Mit fünf Neuzugängen in der Startelf will Titus Petingen in der Europa-League-Qualifikation in Gibraltar bestehen. Nicht jeder überzeugt.

Fußball: Bitterer Abend für Petingens Neulinge

Jan MORAWSKI Mit fünf Neuzugängen in der Startelf will Titus Petingen in der Europa-League-Qualifikation in Gibraltar bestehen. Nicht jeder überzeugt.

Es war kein Spiel zum Glänzen. Bei der 0:2-Niederlage von Titus Petingen in der ersten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League bei den Lincoln Red Imps aus Gibraltar zeigten die Spieler aus Luxemburg nur phasenweise ihr Können. Verständlich ist, dass sich die Mannschaft von Trainer Ismaël Bouzid noch finden muss - denn ganze fünf Neuzugänge standen am Donnerstagabend in der Startelf. Nestor Kodjia Der Innenverteidiger startet mit einem Ausrufezeichen ins Spiel, das eigentlich Selbstvertrauen verleihen sollte ...

