(jan) - Wie schon im Barragespiel um den Platz in der BGL Ligue hat sich auch eine Klasse tiefer der Aufstiegsanwärter durchgesetzt. Am Freitagabend siegte Kayl/Tetingen (1. Division) in Schifflingen mit 2:1 gegen Monnerich und spielt damit in der kommenden Saison in der Ehrenpromotion.

Dabei hatte der Drittligist durch Aires (3.') und Agovic (8.') nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0 in Führung gelegen. Den bitter enttäuschten Gegnern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Oliveira (74.').

Am Samstag (17 Uhr) kämpfen Grevenmacher und Lintgen um den letzten Platz in Luxemburgs zweiter Fußballliga.