Fußball: Aus einer Übergangssaison werden zwei

Bob HEMMEN Eigentlich sollte es in Luxemburg nach der Corona-Krise nur eine Übergangssaison geben. Am Dienstag teilte die FLF jedoch mit, dass die Pandemie noch länger Einfluss auf die Ligen haben wird.

Der Protest der Fußballvereine hat sich gelohnt. In der kommenden Saison werden nicht wie zunächst geplant vier Teams direkt aus der BGL Ligue absteigen. Am Dienstag verkündete die FLF, dass auch die Spielzeit 2021/2022 eine Übergangssaison sein wird. Während 2020/2021 insgesamt 16 Mannschaften im Oberhaus spielen, treten in der Folgesaison 15 Teams in der BGL Ligue an.

Demnach müssen nach der nächsten Spielzeit die drei schwächsten Clubs direkt in die Ehrenpromotion, während der Tabellen-13. der BGL Ligue in der Relegation auf den Dritten der zweiten Liga treffen wird. Zwei Vereine steigen direkt auf.

Durch die weitere Übergangssaison gibt es 2020/2021 maximal drei direkte Absteiger pro Liga.

BGL Ligue 2020/2021: 16 Teams 2021/2022: 15 Teams Ehrenpromotion 2020/2021: 14 Teams 2021/2022: 14 Teams 1. Division 2020/2021: 15 Teams pro Bezirk 2021/2022: 14 Teams in einem, 15 im anderen Bezirk 2. Divison 2020/2021: 14 Teams pro Bezirk 2021/2022: 14 Teams pro Bezirk 3. Division 2020/2021: 15 Mannschaften 2021/2022: 17 Mannschaften

In der Frauenmeisterschaft besteht die erste Liga in der kommenden Saison aus 14 Teams, 2021/2022 spielen 13 Mannschaften in der höchsten Klasse.

