Paolo Amodio wird nicht mehr lange Trainer von Differdingen sein. Die Spieler wissen bereits Bescheid.

Fußball: Amodio hört am Saisonende in Differdingen auf

Joe TURMES Paolo Amodio wird nicht mehr lange Trainer von Differdingen sein. Die Spieler wissen bereits Bescheid.

Trainer Paolo Amodio wird den FC Differdingen am Saisonende verlassen. „Ich habe es den Spielern bereits gesagt. Ich will danach eine Pause machen“, so der 47-Jährige gegenüber dem „Luxemburger Wort“. „In die Details, warum ich die Entscheidung getroffen habe, will ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht gehen.“

Differdingen belegt zurzeit den vierten Platz in der BGL Ligue, der zum Einzug ins europäische Geschäft berechtigen würde. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs fehlt es allerdings an Konstanz. Amodio ist seit zwei Jahren Trainer des Fusionsvereins. Zuvor stand er bereits in der Saison 2011/2012 in Differdingen an der Seitenlinie.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.