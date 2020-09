Der FC Bayern ist auch in der neuen Bundesliga-Saison der haushohe Favorit. In England kommt es am Wochenende zu einem Spitzenspiel.

Fußball: Alle jagen die Bayern

Der Weg zum Titel führt erneut nur über die Bayern. Darüber sind sich die Experten vor dem Bundesliga-Start einig. Der Versuch, den deutschen Serienmeister aus München vom Thron zu stoßen, kommt einem aussichtslos erscheinenden Kampf gegen Windmühlen gleich. Wenn der FC Bayern und Schalke am Freitagabend die 58. Bundesliga-Saison eröffnen, wäre alles andere als ein Erfolg der Gastgeber eine große Überraschung. Während der amtierende Champions-League-Sieger in der Rückrunde der abgelaufenen Saison 49 von 51 möglichen Punkten holte, wartet Schalke seit mittlerweile 16 Ligaspielen auf einen Sieg ...