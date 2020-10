In der Nations-League-Partie in Montenegro muss Nationaltrainer Luc Holtz auf Innenverteidiger Vahid Selimovic verzichten.

Fußball: Abwehrpuzzle vor dem Spitzenspiel

Jan MORAWSKI In der Nations-League-Partie in Montenegro muss Nationaltrainer Luc Holtz auf Innenverteidiger Vahid Selimovic verzichten.

Vor dem Anpfiff am Dienstagabend zum Nations-League-Spiel zwischen Montenegro und Luxemburg hofft die ganze FLF-Delegation auf gutes Wetter. Nach starken Regenfällen in den vergangenen Tagen ist der Rasen im Gradski-Stadion in Podgorica überschwemmt - und aus Sicht von Nationaltrainer Lux Holtz unbespielbar. Anpfiff zum vierten Spieltag in Liga-C-Gruppe 1 ist um 20.45 Uhr.

In der Abwehr mit Kapitän Laurent Jans könnten auch Marvin Martins (l.) oder Aldin Skenderovic (r.) zum Einsatz kommen. Foto: Ben Majerus / sportspress.lu

Doch Kopfzerbrechen bereitete Holtz nicht nur das Geläuf, sondern auch die Besetzung der Abwehrzentrale. Weil Innenverteidiger Vahid Selimovic gleichermaßen angeschlagen und Gelb-gesperrt ist, muss ein anderer Spieler an der Seite von Lars Gerson für Stabilität sorgen.

Der Ausfall in der Abwehr schmerzt besonders, weil Maxime Chanot und Enes Mahmutovic aus Gründen rund um das Corona-Virus nicht im Kader stehen. Beim 2:0 gegen Zypern rückte nach Selimovics Auswechslung Rechtsverteidiger Laurent Jans nach innen.

Möglichkeiten gibt es einige: Statt Jans könnte auch Linksverteidiger Dirk Carlson in der Mitte spielen. Neben den beiden etatmäßigen Ersatz-Innenverteidigern Tim Hall und Kevin Malget kommt aber auch Defensiv-Allrounder Aldin Skenderovic für die Position neben Gerson infrage. Wer am Ende das Rennen macht, wollte Holtz nicht verraten.

Was der Nationaltrainer ebenfalls nicht wollte, war, seiner Mannschaft vor dem womöglich vorentscheidenden Spiel um den Gruppensieg zu viel Druck aufzuladen. „Natürlich ist das Spiel wichtig“, sagte Holtz. „Jedes Spiel in der Nations League ist wichtig.“ Man dürfe nicht vergessen, was seine Spieler bislang bereits geleistet hätten.

Auf dem Weg nach oben

„Wir haben eine ganz junge Mannschaft und trotzdem souverän gegen Zypern gewonnen“, erklärt Holtz. Sein Team müsse schließlich ohne Leistungsträger wie Christopher Martins, David Turpel (beide verletzt), Chanot (verhindert wegen der Pandemie) und Aurélien Joachim (Karriereende) auskommen.

„Wir sind drei Spiele dominant aufgetreten, haben viele Torchancen heraus gespielt und wenige zugelassen“, stellt Holtz klar. „Wir könnten nur noch effektiver vor dem Tor sein.“ Dann, sagt der Nationalcoach, hätte auch seine Mannschaft als Tabellenführer mit neun Punkten im Gepäck zum Spitzenspiel reisen können. Seine Mannschaft sei auf einem guten Weg, noch weiter nach oben zu kommen.

Einer, der spätestens seit dem Zypern-Spiel für die gewünschte Effektivität steht, ist Danel Sinani. Der 23 Jahre alte Offensivspieler schnürte am Samstag einen Doppelpack, gesteht jedoch, dass auch ihm im Hinspiel gegen Montenegro die Kaltschnäuzigkeit fehlte.

Anfang September verlor Luxemburg durch einen umstrittenen Elfmeter in der Nachspielzeit mit 0:1, obwohl das Team zuvor über weite Strecken besser gewesen war. „Wir haben gegen Montenegro eine sehr gute Leistung gezeigt“, erläutert Sinani. „Aber am Ende wurden wir hart bestraft. Das hat uns frustriert. Ich denke, dass wir als Mannschaft jetzt besonders motiviert sind, die Punkte mit nach Hause zu bringen.“

Danel Sinani will nach seiner Gala gegen Zypern in Montenegro nachlegen. Foto: Ben Majerus / sportspress.lu





