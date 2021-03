Fußball: 18-Jährige mitten im Titelkampf

Bei Fola wird den Nachwuchstalenten das Vertrauen geschenkt. Und diese zahlen es zurück: Die Escher mischen im Titelkampf der BGL Ligue mit.

Fola spielt in dieser Saison eine ausgezeichnete Rolle in der BGL Ligue. Nach zwölf Spieltagen liegen die Escher nur zwei Punkte hinter Tabellenführer F91. Einen großen Anteil daran haben auch die Nachwuchstalente: Am Sonntag standen beim 4:1-Sieg gegen Rodange gleich drei 18-Jährige in der Startaufstellung: die beiden Verteidiger Lenny Almada und Fabio Martins sowie Mittelfeldspieler Lucas Correia.

„Bei anderen Vereinen wird von einer Fußballschule oder einer Akademie gesprochen ...