Für Shorttracker Murphy gehören Misserfolge zum Plan

Für die meisten 20-Jährigen ist es bitter, dass sie in diesem Jahr an Silvester nicht ordentlich feiern können. Peter Murphy hingegen nutzt die Zeit zwischen den Jahren auf eine andere Weise: Der luxemburgische Shorttrack-Eisschnellläufer schuftet in einem Trainingslager in Polen. Es ist bereits der zweite Durchgang, den das Mitglied der Elitesportsektion des COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois) in der Stadt Opole dreht – mit einer Pause rund um Weihnachten ...