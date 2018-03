Die Niederlande haben unter ihrem neuen Trainer Ronald Koeman ein erstes, kräftiges Lebenszeichen gegeben. In einem Testspiel deklassierten sie Europameister Portugal mit 3:0.

Für Portugal bleibt noch viel Arbeit

(dpa) - Knapp zwölf Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Europameister Portugal einen kräftigen Dämpfer einstecken müssen. Im Testspiel gegen die nicht für die WM qualifizierten Niederländer musste das Team von Cristiano Ronaldo in Genf eine 0:3-Niederlage quittieren.

Depay (11.'), Babel (32.') und FC-Liverpool-Verteidiger van Dijk (45. + 2.') sorgten mit ihren Treffern schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach einer Gelb-Roten Karte für Abwehrspieler Cancelo von Inter Mailand (61.') mussten die Portugiesen die Partie mit zehn Spielern beenden.

Am Freitag zuvor hatte sich der Weltranglisten-Dritte Portugal schon in einem weiteren Testspiel gegen Ägypten sehr schwer getan und erst durch zwei Ronaldo-Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen. In Genf wurde der fünfmalige Weltfußballer nach 68 Minuten ausgewechselt.



Nach den mäßigen Tests kann Ronaldos Mannschaft alles andere als selbstbewusst nach Russland reisen. In der WM-Vorrunde trifft der EM-Champion in der Gruppe B auf Ex-Weltmeister Spanien (15. Juni), Marokko (20. Juni) und Iran (25. Juni).