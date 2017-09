(DW) - Im Rahmen der Weltmeisterschaften in Bergen (N) hat der Radsport-Weltverband UCI beschlossen, die Anzahl der Fahrer bei den Rennen ab 2018 zu reduzieren.



Bei den Grand Tours, also dem Giro d'Italia, der Tour de France und der Vuelta a Espana dürfen nur noch acht anstatt neun Fahrer pro Team antreten, also insgesamt 176. Bei allen anderen Rennen, also auch den großen Klassikern und der SkodaTour de Luxembourg, wird die Zahl der Starter auf sieben pro Mannschaft reduziert.



Diese Änderung soll zur Sicherheit der Fahrer beitragen. Wäre dies bereits in dieser Saison der Fall gewesen, wäre Ben Gastauer wohl nicht bei der Tour de France gestartet. Er wurde vom Team Ag2r als neunter und letzter Fahrer nominiert.



Immer mehr Rennorganisatoren verübten Druck auf die UCI aus, um die Teilnehmerzahl zu reduzieren. Diese Änderung soll auch zur Spannung beitragen und dazu führen, dass starke Mannschaften ein Rennen nicht mehr dermaßen kontrollieren können, wie es Sky bei der Frankreich- und Spanien-Rundfahrt getan hat.