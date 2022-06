Für die Handballfrauen gibt es ein Wiedersehen

Nach einer Niederlage in der WM-Qualifikation im März 2021 bietet sich für das Team von Trainer Adrian Stot nun die Chance auf Revanche.

In der ersten Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2023 haben Luxemburgs Handballerinnen ein schwieriges Los bekommen. Das Team von Nationaltrainer Adrian Stot muss Anfang November gegen die Ukraine antreten. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Wien.

Das Hinspiel findet auswärts statt, das Rückspiel bestreiten die FLH-Frauen zu Hause. Die Gewinnerinnen schaffen es in die zweite Qualifikationsphase, in der es erneut Play-off-Partien geben wird. Die WM steigt nächstes Jahr im Dezember.

Das Duell mit den Ukrainerinnen ist für die Stot-Mannschaft ein Déjà-vu. Denn bereits im März 2021 standen sich die beiden Teams in der vorherigen WM-Qualifikation gegenüber. Damals verloren die FLH-Frauen in der Coque mit 21:28.

