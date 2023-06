Die Fußball-Nationalmannschaft trifft in der EM-Qualifikation auf Liechtenstein. Die Luxemburger gehen selbstbewusst ins Duell.

Für die FLF-Auswahl sind drei Punkte vor ausverkauftem Haus Pflicht

Es könnte ein Fußballfest werden, zumindest in der Theorie. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen der FLF-Auswahl und Liechtenstein, das am Samstag um 15 Uhr im Stade de Luxembourg ausgetragen wird, ist ausverkauft. Am Freitag teilte der nationale Fußballverband mit, dass 9.230 Zuschauer kommen sollen. Da sich viele Fans Abonnements gesichert hatten, um die Duelle mit Portugal oder Bosnien-Herzegowina nicht zu verpassen, ist aber noch unklar, wie viele tatsächlich ins Stadion kommen werden.

Für Luxemburg ist es ein wichtiges Spiel, schließlich ist Liechtenstein das schwächste Team der Gruppe J. Die FLF-Auswahl konnte bislang aber noch kein direktes Duell gewinnen. „Das wollen wir ändern“, sagt Nationaltrainer Luc Holtz. „Natürlich ist es unser Ziel, drei Punkte zu holen.“

Wir möchten den Zuschauern ein Spektakel bieten, damit sie zufrieden nach Hause gehen. Dazu zählt auch ein Sieg. Luc Holtz

Mit Kampfansagen hält sich der 54-Jährige vor Länderspielen eigentlich zurück. Doch gegen Liechtenstein (Weltranglistenposition: 199) sind die Luxemburger, die Rang 91 im FIFA-Ranking belegen, zweifellos der Favorit. „Wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen. Liechtenstein will aber auch drei Punkte holen. Die Psychologie spielt eine wichtige Rolle, doch unsere Jungs können mit dem Druck umgehen“, sagt Holtz.

Vom Reservisten zur Stammkraft

Florian Bohnert glaubt daran, dass die Luxemburger am dritten Spieltag der EM-Qualifikation den ersten Sieg einfahren werden. „Wir haben es selbst in der Hand. Wir wollen drei Punkte holen und dem Publikum etwas bieten.“ Das liegt Holtz ebenfalls am Herzen: „Fußball ist auch Entertainment. Wir möchten den Zuschauern ein Spektakel bieten, damit sie zufrieden nach Hause gehen. Dazu zählt auch ein Sieg.“

Florian Bohnert und die Luxemburger haben vergangene Woche im Testspiel gegen Malta und Ryan Camenzuli (r.) eine 0:1-Niederlage kassiert. Foto: Ben Majerus

Dabei setzt der Nationaltrainer wohl auch auf den 25-jährigen Bohnert, der sich einen Stammplatz erkämpft hat. „Als ich in Mainz kaum gespielt habe oder hierzulande aktiv war, wusste ich, dass die Chancen auf Einsätze geringer sind. Ich habe versucht, den Sprung zu einem Verein zu machen, durch den ich für die Nationalmannschaft wieder interessanter werde. Das ist positiv für das ganze Team, weil der Trainer mehr Möglichkeiten hat und es dabei hilft, die Ziele zu erreichen.“

Programm Am Samstag:

15.00: Luxemburg – Liechtenstein

20.45: Portugal – Bosnien-Herzegowina

20.45: Island – Slowakei

Am Dienstag:

20.45: Bosnien-Herzegowina – Luxemburg

20.45: Island – Portugal

20.45: Liechtenstein – Slowakei

Bohnert war im Januar zum französischen Zweitligisten Bastia gewechselt. In der Ligue 2 absolvierte er 18 Spiele. Sein erster Treffer gelang dem Nationalspieler ausgerechnet am letzten Spieltag. „Im modernen Fußball sind Statistiken extrem wichtig. Ich habe länger auf diesen Treffer gewartet und mich deshalb richtig gefreut.“

Torgefahr soll Bohnert auch am Samstag über die Außenbahn ausstrahlen. „Es wäre schön, früh ein Tor zu erzielen“, meint Holtz. „Wir wissen nicht genau, was der gegnerische Trainer vorhat, schließlich ist er neu im Amt.“ Für den deutschen Trainer Konrad Fünfstück, der von 2015 bis 2016 bei Kaiserslautern in der Verantwortung stand, ist es das erste Länderspiel.

Holtz ist bereits seit 2010 im Amt und weiß, dass es im Stade de Luxembourg auf viele Faktoren ankommen wird. „Gegen Malta hatten wir über 60 Prozent Ballbesitz und waren in allen Statistiken besser, haben am Ende aber mit 0:1 verloren. Manchmal reicht eine Torchance.“ Als zusätzliche Herausforderung sieht der FLF-Coach die Anstoßzeit. „Ich frage mich, warum wir um 15 Uhr spielen, schließlich sind alle anderen Partien am Abend. Ich mag Mittagsspiele aufgrund der Temperaturen nicht. Aber wir passen uns an.“ Das Fußballfest wollen sich die Luxemburger nicht vermasseln lassen.

Die Aufgebote Luxemburg Tor: Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/B), Tiago Pereira (Mönchengladbach/D), Ralph Schon (Wiltz) Abwehr: Dirk Carlson (St. Pölten/A), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Eldin Dzogovic (Magdeburg/D), Laurent Jans (Mannheim/D), Seid Korac (Degerfors/S), Enes Mahmutovic (ZSKA Sofia/BUL), Marvin Martins (Austria Wien/A) Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Bastia/F), Lars Gerson (Kongsvinger/N), Christopher Martins (Spartak Moskau/RUS), Mathias Olesen (1. FC Köln/D), Timothé Rupil (Mainz/D), Vincent Thill (AIK/S) Angriff: Yvandro Borges (Mönchengladbach/D), Alessio Curci (Mainz/D), Leon Elshan (Trier/D), David Jonathans (FC Bayern/D), Gerson Rodrigues (Al-Wehda/KSA), Danel Sinani (Wigan/ENG), Dejvid Sinani (F91) Liechtenstein Tor: Benjamin Büchel (Vaduz), Gabriel Foser (Vaduz), Lorenzo Lo Russo (Freienbach/CH) Abwehr: Niklas Beck (Eschen-Mauren), Jens Hofer (Solothurn/CH), Andreas Malin (Rankweil/A), Lars Traber (Vaduz), Sandro Wolfinger (Balzers) Mittelfeld: Maximilian Göppel (Eschen-Mauren), Lukas Graber (Eschen-Mauren), Nicolas Hasler (Vaduz), Simon Lüchinger (Vaduz), Marco Marxer (Höchst/A), Livio Meier (Eschen-Mauren), Andrin Netzer (Vaduz), Aron Sele (Chur/CH), Marco Wolfinger (Balzers) Angriff: Ferhat Saglam (Eschen-Mauren), Dennis Salanovic (Talavera de la Reina/E), Fabio Wolfinger (Balzers), Seyhan Yildiz (Eschen-Mauren)

