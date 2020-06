Für den guten Zweck: Wenn Schwimmer zu Modeschöpfern werden

Vier Schwimmer gestalten und verkaufen T-Shirts mit Pandas auf der Brust. Dabei geht es den jungen Designern nicht nur um Profit.

Langeweile war das Stichwort. Während der akuten Corona-Phase stand das öffentliche Leben nicht nur in Luxemburg still. Wer Beschäftigung brauchte, musste kreativ sein. Vor allem vielen jungen Menschen im Land gingen nach mehreren schulfreien Wochen in den eigenen vier Wänden die Ideen aus.

Rémi Fabiani, Bob Sauber sowie die Brüder Jacques und Jules Schmitz war die Zeit nach einer Weile zu kostbar ...