Radsport

Für Christine Majerus beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit

Jacob Frederik Bjurström Die 36-Jährige krönt sich beim Straßenrennen in Berburg zur neuen Landesmeisterin und versucht körperlich fit für die Tour de France Femmes zu werden.

Christine Majerus hat es geschafft. Die Fahrerin des niederländischen Teams SD Worx hat das Straßenrennen der Frauen über 79 Kilometer bei den diesjährigen Landesmeisterschaften in Berburg gewonnen. Bis zur letzten Runde lieferten sich die Favoritinnen ein spannendes Rennen, bevor sich die 36-Jährige im Sprint gegen Nina Berton (Ceratizit) den Titel sicherte. Marie Schreiber (SD Worx) komplettiert mit ihrem dritten Platz das Podium bei den Frauen.

„Trotz eines schweren letzten Monates, bin ich wirklich glücklich, heute gewonnen zu haben. Dass der Titel bei unserer Mannschaft SD Worx bleibt, war auf jeden Fall das Ziel“, so die frisch gebackene Landesmeisterin. „Es wäre schade gewesen, wenn ich krankheits- oder verletzungsbedingt gleich drei Titel in einem Jahr verloren hätte. Insofern ist dieser Erfolg eine schöne Genugtuung für die vergangenen Monate.“

Nina Berton (M.) heftet sich an die Fersen von Marie Schreiber (r.). Foto: Serge Waldbillig

Aufgrund ihrer nicht perfekten Form lag der Fokus vor dem Start des Rennens bei Majerus hauptsächlich auf dem finalen Sprint: „Im Vorfeld habe ich Marie mitgeteilt, dass ich mich höchstwahrscheinlich auf den Sprint konzentrieren werde. Während des Rennens haben wir geschaut, was Nina macht. Sie hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen, dass sie vor allem in den Bergen schnell unterwegs ist. Deswegen hat es mich auch etwas überrascht, dass sie nicht offensiver gefahren ist. Von uns drei hat Marie am aggressivsten agiert und am Ende sogar noch für mich gearbeitet. Ich bin ihr sehr dankbar dafür. Ein Teil meines Sieges ist auch ihr Verdienst.“

Ein klares Ziel

Ob Majerus für eine Nominierung ihrer Mannschaft bei der Tour de France Femmes (23. bis 30. Juli) infrage kommt, steht ihrer Meinung nach noch in den Sternen. Da sie aufgrund einer Mononukleose den ganzen Mai über nicht trainieren konnte, startet für sie nun ein regelrechter Wettlauf gegen die Zeit, um noch rechtzeitig fit zu werden.

Wenn ich so wie in den letzten Wochen herumfahre, dann würde ich es verstehen, wenn eine meiner Teamkolleginnen den Vortritt bekommt. Christine Majerus

„Eigentlich war ich für das Tour-Aufgebot vorgesehen. In meiner derzeitigen Form bin ich mir aber auch bewusst, dass ich mich noch einem guten Aufbautraining unterziehen müsste, um den Teamverantwortlichen zu beweisen, dass ich mir diesen Platz verdient habe. Wenn ich so wie in den letzten Wochen herumfahre, dann würde ich es verstehen, wenn eine meiner Teamkolleginnen den Vortritt bekommt. Mein Hauptziel ist es, gesundheitlich wieder so in Form zu kommen. Dann kann ich im Training alles geben und zeigen, dass ich bei der Frankreich-Rundfahrt dabei sein sollte.“

Berton, die sich am Mittwochabend den Titel im Zeitfahren bei den U23-Frauen sicherte und dabei die Zeit von Majerus um sechs Sekunden unterbot, zeigte sich trotz des verpassten Sieges im Straßenrennen zufrieden. „Ich denke, dass ich das Bestmögliche herausgeholt habe. Selbstverständlich hätte ich gerne den Titel gewonnen, aber wenn schlussendlich die zwei Fahrerinnen von SD Worx zusammenarbeiten, dann wird es schwer für mich. Auch wenn Gwen (Nothum Anm. d. Red.) ein wirklich gutes Rennen hatte und mit uns mitgefahren ist, kämpfte sie am Ende des Tages um einen anderen Titel. Insofern war ich gegen die zwei auf mich allein gestellt.“

Aufgrund der personellen Überzahl von Majerus und Schreiber habe der 21-Jährigen vor allem am Ende die nötige Kraft zum ganz großen Coup gefehlt. „Die zwei haben immer wieder angegriffen. Ich habe probiert, das Loch zuzufahren. Über ein ganzes Rennen lang kostete das Kraft, die mir am Ende im Sprint dann gefehlt hat“, erklärt Berton, bevor sie im gleichen Atemzug ergänzt: „Nichtsdestotrotz habe ich alles gegeben. Ich bin mit meinem Auftreten wirklich zufrieden, vor allem weil ich gleich in meinem ersten Jahr den zweiten Platz erreicht habe.“

Resultate bei den Frauen Elite mit Kontrakt: 1. Christine Majerus (SD Worx), 2. Nina Berton (Ceratizit), 3. Marie Schreiber (SD Worx)

Elite ohne Kontrakt: 1. Isabelle Klein (Toproad Roeserbann), 2. Malou Bollig (CT Atertdaul)

Juniorinnen: 1. Gwen Nothum (CT Atertdaul), 2. Anouk Schmitz (CT Atertdaul)

Cadettes: 1. June Nothum (CT Atertdaul), 2. Chiara Christen (LP Schifflingen), 2. Sarah Koenig (CT Atertdaul)

Débutantes: 1. Lena Lallemang (CT Atertdaul), 2. Kylie Bintz (Velosfrënn Gusty Brouch), 3. Sarah Mousel (UC Dippach)

Minimes: 1. Enola Walch (CT Atertdaul), 2. Nora Simon (Velo Woolz)

