Volleyball

Für Chris Zuidberg geht es zwei Ligen nach unten

Andrea WIMMER Der Volleyball-Nationalspieler wechselt innerhalb Frankreichs von Plessis-Robinson nach Conflans. Dort erwartet er sich mehr Einsatzzeit.

Chris Zuidberg verlässt den französischen Volleyball-Erstligisten Plessis-Robinson und schließt sich der Mannschaft von CAJVB Conflans an. Der Luxemburger Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag über eine Saison, wie der 27-Jährige am Montag mitteilte. Der neue Verein ist ebenso wie Plessis-Robinson im Umland von Paris beheimatet.

Zuidberg wechselt damit von der höchsten französischen Profi-Spielklasse in die dritte Liga. Als Grund gab er unter anderem an, dass er mehr Einsatzzeit als bisher erhalte. In der vergangenen Saison war er zweiter Diagonalangreifer hinter dem langjährigen französischen Nationalspieler Antonin Rouzier gewesen. Auch in der dritten Liga werde auf hohem Niveau Volleyball gespielt, so der Luxemburger. Mit ihm wechselt Teamkollege Arthur Delbeke nach Conflans.

Für den Sportsoldaten Zuidberg, der bis 2015 bei seinem Heimatverein Lorentzweiler war, ist der neue Club die fünfte Auslandsstation nach Tours (F), Bühl (D), Waremme (B) und Plessis-Robinson. Derzeit ist der zwei Meter große Angriffsspieler in Luxemburg, um sich mit der Nationalmannschaft auf die EM-Qualifikation im August vorzubereiten.

