(DaH) - Obwohl US Hostert auf der Escher "Grenz" lange Zeit wie der sichere Sieger aussah, musste der Aufsteiger am fünften Spieltag der Saison das Feld letztlich erstmals als Verlierer verlassen. Jeunesse hingegen zeigte beim 4:2-Heimerfolg große Moral und drehte die Partie gegen das Überraschungsteam der Saison in Unterzahl.

Kyereh brachte die Hausherren in Führung (36.'), ehe der überragende Drif die Partie zwischenzeitlich zugunsten des Aufsteigers drehte (42.', 56.'). Nach Menessous Bärendienst in Form einer sinnlosen Tätlichkeit direkt vor den Augen des Schiedsrichterassistenten (54.'), schien Hostert alle Trümpfe in der Hand zu haben.

Doch der Rekordmeister zeigte eine große Moral und drehte die Partie in der Schlussviertelstunde. Dabei avancierte Torjäger N'Diaye zum Matchwinner. Erst drückte er einen Ball in bester Torjägermanier aus kurzer Distanz über die Linie (78.'), ehe er in der Nachspielzeit per Strafstoß für die Führung (90. +1.') und wenig später auf Konter gar noch für die Entscheidung sorgte (90.+4.').

In der Tabelle weist Jeunesse nun nach fünf Partien starke zwölf Zähler auf und ist an Hostert vorbeigezogen. Aber auch der Aufsteiger kann bislang zufrieden sein. Trainer Henri Bossi holte mit seinem Team bislang zehn Zähler.



Fünfter Spieltag in der BGL Ligue

Am Samstag:

Jeunesse - Hostert 4:2

Am Sonntag:

15.30: Titus Petingen - RFCUL

16.00: F91 - Rodange

16.00: Strassen - Fola

16.00: Mondorf - RM Hamm Benfica

16.00: US Esch - Niederkorn

19.00: Differdingen - Rosport