(jg) - Christopher Froome (GB/Sky) hat bei der Vuelta a Espana seine Stärke demonstriert und die Gesamtführung ausgebaut. Auf der anspruchsvollen fünften Etappe über 175,7 km mit Bergankunft in Alcossebre hängte der viermalige Tour-Sieger seine größten Konkurrenten wie Vincenzo Nibali (I/Bahrain) und Fabio Aru (I/Astana) ab. Den Etappensieg sicherte sich der Kasache Alexei Lutsenko (Astana).



Auf der fünften Etappe der 72. Spanien-Rundfahrt haben die Ausreißer die Oberhand behalten. Hinauf zur Mini-Bergankunft setzte sich Lutsenko aus einer urspünglich 17 Fahrer starken Spitzengruppe als Solist vor dem Eritreer Merhawi Kudus (Dimension Data) und Marc Soler (E/Movistar) durch. Der Österreicher Marco Haller (Katusha) begleitete Lutsenko bis zum Fuß der 3,5 km langen Schlusssteigung, musste Lutsenko dann aber ziehen lassen und wurde am Ende Sechster.

Nibali verliert wertvolle Sekunden



Froome vergrößerte auf dem bis zu 20 Prozent steilen Schlusskilometer nach einer Attacke, der nur Esteban Chaves (COL/Orica), Alberto Contador (E/Trek) und Michael Woods (CAN/Cannondale) folgen konnten, seine Führung in der Gesamtwertung. Der bisherige Zweite David de la Cruz (E/Quick-Step) verlor 22'', auch Nibali (27'') und Aru (11'') büßten Zeit auf Froome ein. Neuer Zweiter ist nun der US-Amerikaner Tejay van Garderen (BMC/auf 10'').



Bob Jungels fuhr bis 3 km vor dem Ziel an der Seite von Froome und Co., forcierte das Tempo dann aber nicht mehr und fing sich im Vergleich zu den Topfahrern bis ins Ziel einen Rückstand von 2'41'' ein. In der Gesamtwertung ist Jungels 46., 10'05'' hinter Froome im Roten Trikot.