Interview: Pierre Gricius



Über das Balletttanzen und das Aikido hat Liz May mit zehn Jahren zur Leichtathletik und mit zwölf zum Schwimmen gefunden, ehe sie 1997 in Weiswampach "ihren Sport" Triathlon entdeckte. Die fünfmalige Luxemburger Sportlerin des Jahres (2004 bis 2007 und 2009) blickt zurück, spricht über Doping und erklärt, warum sie sich als gebürtige Dänin in Luxemburg wohlfühlt.



Liz May, Sie waren 16 Jahre lang aktive Triathletin, davon rund zehn Jahre auf professionellem Niveau ...