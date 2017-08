(sid) - Schwalbe, Schubser, Sperre: Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid ist nach seiner Schiedsrichter-Attacke beim 3:1 (0:0) im Supercup-Hinspiel gegen den FC Barcelona hart bestraft worden. Der Portugiese kassierte eine Sperre über fünf Spiele, weil er den Referee Ricardo de Burgos Bengoetxea geschubst hatte.

Artikel 96 des Regelwerks des spanischen Verbandes sieht für derlei Attacken eine Strafe von vier bis zwölf Spielen vor. Ronaldo bekam die mildeste Variante, dazu noch eine weitere Spiel-Sperre wegen der zweiten Gelben Karte. Der spanische Fußball-Verband RFEF nannte die Strafe ein "Zeichen der Missbilligung".

Damit fehlt der Super-Star dem Champions-League-Sieger im Rückspiel des nationalen Supercups am Mittwoch zu Hause gegen die Katalanen (23.00 Uhr) sowie in den folgenden vier Pflichtspielen.

Cristiano Ronaldo is just otherworldly. It's insane. pic.twitter.com/9dMVQ5Wu48 — Adam Joseph (@AdamJosephSport) August 13, 2017

Die große Ronaldo-Show begann erst in der Schlussphase des Spiels. Der 32-Jährige, wegen Trainingsrückstandes erst in der 58. Minute eingewechselt, erzielte in der 80. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze die Führung zum 2:1. Zuvor hatte Lionel Messi (77.) per Elfmeter die Führung der Madrilenen durch ein Eigentor von Braca-Abwehrspieler Gerard Piqué (50.) ausgeglichen.

Nach seinem Führungstor ließ Ronaldo seiner Freude freien Lauf und riss sich beim Jubel das Trikot vom Körper. Der Schiedsrichter zeigte ihm Gelb. Zwei Minuten später drang der Europameister in den Strafraum ein und ging nach einem Zweikampf mit Barcas Samuel Umtiti zu Boden. Der Unparteiische entschied etwas übertrieben auf Schwalbe, zeigte erneut Gelb, und der Superstar musste vom Platz.



Ronaldo stuffed that nerd ref into a locker with this haymaker pic.twitter.com/5wAtYrz6YX — Barstool Sports (@barstoolsports) August 13, 2017

Verärgert gab der Real-Star dem Schiedsrichter einen Schubser in den Rücken und kassierte nun die deftige Strafe dafür. Der Unparteiische notierte den Vorfall im Spielbericht. Ronaldo darf nun erneut pausieren, nachdem er wegen seiner Teilnahme am Confed Cup erst mit Verspätung in die Saisonvorbereitung gestartet war und auch im Finale des europäischen Supercups vor einer Woche gegen Manchester United erst in der Schlussphase eingewechselt worden war.