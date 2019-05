Fels spielt auch nächste Saison in der 2. Division. Am Donnerstag setzte sich das Team im Barragespiel mit 1:0 gegen Lasauvage durch.

Fünf Platzverweise: Fels bleibt in der 2. Division

Bob HEMMEN Fels spielt auch nächste Saison in der 2. Division. Am Donnerstag setzte sich das Team im Barragespiel mit 1:0 gegen Lasauvage durch.

Fels kann durchatmen. In Kehlen siegte der Zweitdivisionär am Donnerstagabend mit 1:0 gegen Lasauvage und sicherte sich somit den Klassenerhalt. Die Zuschauer sahen ein turbulentes Spiel mit insgesamt fünf Platzverweisen.

Bereits nach 14 Minuten war Fels durch José Leite in Führung gegangen. Eine Minute später sah Teamkollege Rocha aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte. Nach 51 Minuten musste Rui Baptista (Fels/Gelb-Rot) ebenfalls vom Feld. Aber auch in doppelter Unterzahl hielt Fels dagegen. In der 63.' wurde Lasauvages Oliveira des Feldes verwiesen. Er sah Gelb-Rot.

Dabei sollte es aber nicht bleiben. In der 79.' musste Lasauvages Pinto (Gelb-Rot) vom Platz, eine Minute später blühte Miguel Pereira (Fels) dasselbe Schicksal.

Fels schaffte am Ende trotz des ganzen Trubels und der Unterzahl den Klassenerhalt.