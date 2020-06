Sportminister Dan Kersch hat am Donnerstag den Neustart für den Luxemburger Sport nach der Corona-Krise vorgestellt. Insgesamt sind fünf Millionen Euro vorgesehen.

Fünf Millionen Euro für den Luxemburger Sport

David THINNES Sportminister Dan Kersch hat am Donnerstag den Neustart für den Luxemburger Sport nach der Corona-Krise vorgestellt. Insgesamt sind fünf Millionen Euro vorgesehen.

Fünf Millionen Euro für den Luxemburger Sport: Das ist die wichtigste Nachricht aus der Pressekonferenz von Sportminister Dan Kersch.

"Die Vereine haben gelitten und wir wollen ihr Überleben sichern", so der LSAP-Politiker am Donnerstag in der Coque. Ein Großteil der Hilfen geht an die Clubs. 20 Euro pro Wettkampflizenz erhalten die Vereine. Bei etwa 95.000 Clubs stellen dies 1,9 Millionen Euro dar. Vereine, die keine Wettkampflizenzen haben, können eine Anfrage einreichen, um für den Ausfall einer anderweitigen Veranstaltung Geld zu erhalten. Der Maximalbetrag ist auf 3000 Euro festgelegt.

In dem Zehnpunkteplan, in dem noch nicht jeder Punkt komplett ausgereift ist, ist noch hervorzuheben, dass die Gemeinden eine Unterstützung erhalten, wenn sie einen Sportkoordinator einstellen. Das Sportministerium beteiligt sich mit 50 Prozent an den Gehaltskosten während drei Jahren.

Coque öffnet für Spitzensportler Vom 4. Mai an dürfen die Spitzensportler wieder in der Coque trainieren. Diese Entscheidung hat der Regierungsrat am Mittwoch getroffen.

Kersch betonte, dass die Verbände weiterhin die finanzielle Unterstützung erhalten, auch wenn die Nationaltrainer zurzeit nicht wie gewohnt arbeiten können. Allerdings werden die Profisportler der Vereine von Juli an wahrscheinlich nicht mehr von der Kurzarbeit profitieren können.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.