Die Hallen-Europameisterschaften stehen vor der Tür. Fünf Leichtathleten aus dem Großherzogtum werden dabei sein. Sogar sechs hatten sich qualifiziert.

Leichtathletik

Fünf Athleten aus Luxemburg starten bei der EM

Die Hallen-Europameisterschaften stehen vor der Tür. Fünf Leichtathleten aus dem Großherzogtum werden dabei sein. Sogar sechs hatten sich qualifiziert.

Für Europas beste Leichtathleten steht kommende Woche mit der Indoor-Europameisterschaft in Istanbul (2. bis 5. März) der erste Höhepunkt des Jahres auf dem Programm. Sechs Athleten des Luxemburger Verbandes (FLA) haben die Qualifikationshürde geschafft, fünf von ihnen gehen in der türkischen Metropole an den Start.

Vivien Henz muss passen. Seine Universitätsstudien in Harvard erlauben es dem Mittelstreckenläufer nicht, die Reise in die Türkei auf sich zu nehmen. Über 1.500 m hätte der 18-Jährige starten dürfen.

Mit Charel Grethen wird dennoch ein Luxemburger über diese Distanz dabei sein: Der 30-Jährige startet ebenfalls über die 3.000 m und traut sich die Doppelbelastung demnach zu. Dass er in Form ist, hat er in diesem Winter bereits bewiesen. Über 1.500 m und 3.000 m hat er neue Rekorde aufgestellt.

In Topform ist auch Bob Bertemes. Der Kugelstoßer hat sich mit seinem neuen Rekord von 21,93 m an die Spitze der europäischen Rangliste katapultiert und ist in der laufenden Saison die Nummer zwei in der Welt. Gelingt ihm in Istanbul der große Coup?

Drei Luxemburger Frauen gehören ebenfalls zum FLA-Aufgebot: Patrizia van der Weken startet über 60 m, Victoria Rausch darf über 60 m Hürden ran und Vera Hoffmann nimmt die 1.500 m in Angriff.

