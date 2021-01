In der BGL Ligue wird es bis zum Saisonende fünf Englische Wochen geben. Niederkorn wird im Februar insgesamt sieben Spiele bestreiten.

Fünf Englische Wochen in der BGL Ligue

Joe TURMES In der BGL Ligue wird es bis zum Saisonende fünf Englische Wochen geben. Niederkorn wird im Februar insgesamt sieben Spiele bestreiten.

Der Luxemburger Fußballverband FLF hat den Spielplan für die verbleibenden Spiele in der BGL Ligue veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass auf die Vereine, die keine Nachholspiele mehr absolvieren müssen, insgesamt fünf Englische Wochen (eine im Februar, eine im März, zwei im April und eine im Mai) warten. Die Coaches müssen dann also so trainieren lassen, dass ihre Spieler die nötige Frische aufweisen, um zwei Begegnungen pro Woche zu bestreiten.

50.000 Schnelltests für Mannschaftssportler In den großen Mannschaftssportarten geht der Spielbetrieb demnächst weiter. Dabei werden Covid-Schnelltests zum Einsatz kommen.

Der Spielbetrieb soll am 7. Februar mit dem zehnten Spieltag wieder aufgenommen werden. Der Fußballverband hält an der chronologischen Reihenfolge der Spieltage also fest.

Nachholspiele im Februar

Die Nachholspiele, die noch zu bestreiten sind, werden im Februar ausgetragen: Am 10. Februar kommt es zu den Duellen Niederkorn - Racing und RM Hamm Benfica - F91, am 17. Februar zum Aufeinandertreffen zwischen Niederkorn und Hesperingen. Niederkorn und der neue Trainer Stéphane Léoni werden im Februar insgesamt sieben Begegnungen bestreiten.

Die Saison soll am 30. Mai mit dem 30. Spieltag enden.

In der höchsten Klasse der Frauen soll es am 6. Februar mit dem achten Spieltag weitergehen. Die Saison wird - wenn es die Corona-Pandemie zulässt - am 5. Juni mit dem 26. Spieltag enden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.