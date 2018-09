In der Qualifikation zum WTA-Turnier von Peking ist Mandy Minella am Freitag bereits in der ersten Runde gescheitert.

Frühes Ende für Minella

Für Tennisspielerin Mandy Minella (Weltranglistenposition: 116) sind die China Open schnell beendet. Die 32-Jährige unterlag am Freitag (Ortzeit) der Australierin Ajla Tomljanovic (44) in der ersten Qualifikationsrunde zum WTA-Turnier von Peking (Hartplatz/8,3 Millionen US-Doller) deutlich mit 2:6, 2:6.

Anfang des zweiten Durchgangs hatte die Luxemburgerin bei 1:0-Führung und Breakball die Chance, besser ins Match zu kommen, doch ihre Gegnerin hatte stets die bessere Antwort parat. An der Doppelkonkurrenz nimmt Minella nicht teil.