Frühes Aus von Muller

David THINNES Gilles Muller ist beim ATP-Turnier von Eastbourne in der ersten Runde in drei Sätzen an John Millman gescheitert.

Eigentlich wollte Gilles Muller (Weltranglistenposition: 60) das ATP-Turnier (721 085 US-Dollar) von Eastbourne (GB) dazu nutzen, um Matchpraxis zu sammeln. Am Montag unterlag der Luxemburger in der ersten Runde John Millman (AUS/62) mit 7:6 (7:5), 3:6 und 2:6.

Am Montag beginnt das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon.