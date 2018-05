Die French Open sind für das FLT-Duo nach der ersten Runde beendet.

Frühes Aus für Minella und Muller

David THINNES Die French Open sind für das FLT-Duo nach der ersten Runde beendet.

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 34/Nr. 32) und Mandy Minella (307) sind in der ersten Runde der French Open in Paris ausgeschieden.

Das Duell gegen Ernests Gulbis (LAT) begann für den Luxemburger positiv: Zwei Breaks brachten dem Linkshänder das 6:2 ein.



Doch dann schwächelte Muller vor allem beim Aufschlag. Vor allem die Quote beim ersten Aufschlag war in den Sätzen zwei und drei zu niedrig (44 und 39 Prozent erster Aufschläge im Feld). Und Gulbis spielte etwas konstanter in allen Bereichen. Nach dem 4:6 im zweiten SAtz führte der FLT-Spieler im dritten Durchgang mit 2:0, aber musste sich wieder vom lettischen Qualifikanten einfangen lassen.



Nach fast drei Stunden qualifizierte sich Ernests Gulbis für die zweite Runde von Roland Garros, wo er 2014 im Halbfinale stand. In Runde zwei trifft er auf Matteo Berrettini (I, 96).



Minella führte 5:4 im ersten Satz



Mandy Minella (Weltranglistenposition: 307) wartet weiterhin auf den ersten Sieg im Hauptfeld der French Open. In Paris unterlag die FLT-Spielerin mit 6:7 (5:7) und 2:6 gegen Maria Sakkari (GRE/39). Im ersten Satz stand Minella zwei Punkte vor dem Satzgewinn, doch sie belohnte sich nicht für die gute Leistung. Im zweiten Durchgang kämpfte sie sich nach einem 0:2 wieder ran, aber musste sich schlussendlich der Griechin geschlagen geben.