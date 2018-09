Frising beeindruckt die UEFA

Mit seiner starken Leistung gegen den AC Mailand hat sich F91-Schlussmann Joe Frising in die Bestenliste der UEFA gespielt. Stürmer Gonzalo Higuain brachte er fast zur Verzweiflung.

Düdelingens Torwart Joe Frising hat sich mit seinen starken Auftritten in der Fußball-Europa-League nicht nur in die Herzen der eigenen Fans gespielt. Der 24-Jährige beeindruckte mit seiner starken Leistung bei der 0:1-Niederlage gegen den großen Favoriten AC Mailand sogar auf höchster Ebene. Der europäische Verband UEFA nahm eine Parade des Schlussmanns in die Top Fünf des ersten Spieltags auf.

Besonders Milans Starstürmer Gonzalo Higuain brachte der Torwart, der wegen der Verletzung der etatmäßigen Nummer eins Jonathan Joubert zwischen den Pfosten steht, zur Verzweiflung ...