French Open: Nadal trifft auf Federer

Im Halbfinale der French Open kommt es zum Klassiker zwischen Rafael Nadal und Roger Federer. Am Freitag kämpfen die beiden Giganten um den Finaleinzug.

(dpa) - Rekordsieger Rafael Nadal und Rückkehrer Roger Federer haben das Halbfinale der French Open erreicht und treffen dort im Kampf um den Einzug ins Endspiel aufeinander. Nach einer etwa einstündigen Regenunterbrechung setzte sich Nadal einen Tag nach seinem 33. Geburtstag gegen den früheren US-Open-Finalisten Kei Nishikori aus Japan in 1.51' mit 6:1, 6:1, 6:3 durch und zog bei seiner 15. Roland-Garros-Teilnahme zum zwölften Mal in das Semifinale ein.



Federer entschied bei seinem ersten Start in Paris seit 2015 am Dienstag das Duell mit seinem Schweizer Landsmann Stan Wawrinka in 3.35' mit 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 für sich.



Zwölfter Titel im Visier



Mit einem weiteren Titel in Paris wäre Nadal der erste Profi, der zwölf Mal bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier gewinnt. Seine Bilanz bei den French Open baute er auf 91:2 Siege aus. "Ich bin sehr zufrieden bisher, und es ist schön, hier noch einmal spielen zu dürfen", sagte Nadal.



Federer revanchierte sich auch für seine Viertelfinal-Niederlage gegen Wawrinka vor vier Jahren. Seitdem hatte der 37-Jährige nicht mehr bei den French Open gespielt, im Halbfinale stand er dort zuletzt 2012. Im direkten Vergleich der beiden langjährigen Rivalen führt Nadal gegen Federer mit 23:15 Siegen.