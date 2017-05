(dat) - Mandy Minella (Weltranglistenposition: 70) muss sich nach der ersten Runde von den French Open in Paris verabschieden. Zwei Mal 3:6 unterlag sie Kirsten Flipkens (B/87).



Im ersten Satz hatten beide Spielerinnen jeweils vier Breakchancen. Die Belgierin nutzte zwei ihrer vier Möglichkeiten, während Minella ihrer Gegnerin ein Mal den Aufschlag abnahm.

Der zweite Durchgang war ausgeglichener. Minella fand immer mehr zu ihrem Spiel und riskierte auch mehr. Die Luxemburgerin führte schnell mit 2:0 und Break Vorsprung.



Minella war eigentlich spielbestimmend, doch die unterschnittene Rückhand von Flipkens bereitete der FLT-Spielerin Probleme. Doch Minella unterliefen zuviele Fehler, um sich noch eine Chance auf den dritten Satz zu erspielen. Flipkens nutzte nach anderthalb Stunden, einen ihrer zwölf Breakpunkte, um sich mit zwei Mal 6:3 durchzusetzen. Ein Vorhandfehler von Minella besiegelte das Erstrundenaus.

In Runde zwei trifft Flipkens auf die an 23 gesetzte Samantha Stosur (AUS/22).

Reaktion von Mandy Minella



"Ich war zu Beginn zu nervös. Zudem fehlte es mir auch am richtigen Rhythmus und das Timing stimmte nicht immer. Ich denke, dies hatte auch damit zu tun, dass ich wegen einer Bauchmuskelverletzung rund einen Monat ausgefallen bin. Meine Gegnerin hat dagegen gut aufgeschlagen und auch gut auf meine kurzen Bälle reagiert. Danach konnte ich mich jedoch steigern. Es war eine harte Schlacht. Ich denke, dass das Ergebnis zu deutlich ausgefallen ist. Meiner Gegnerin ist es immer wieder gelungen, Hürden zu meistern. Zu Beginn des zweiten Durchgangs konnte ich sie vor große Probleme stellen. Doch danach hatten ihre Schläge wieder die richtige Länge, vor allem der Rückhandslice. Es war sehr anstrengend wegen der Hitze. Vielleicht hat es mir in verschiedenen Situation einfach am kühlen Kopf gefehlt, um mich durchzusetzen."