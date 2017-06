(sid) - Die Lettin Jelena Ostapenko hat das spannende Duell der Geburtstagskinder gewonnen und steht im Endspiel der French Open in Paris. Die Weltranglisten-47. besiegte in der Vorschlussrunde die Schweizerin Timea Bacsinzsky (Nr. 30) mit 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 und zog als erste ungesetzte Spielerin seit 34 Jahren ins Finale von Roland Garros ein.

An ihrem 20. Geburtstag verwandelte Ostapenko nach 2:25 Stunden ihren zweiten Matchball auf dem Court Philippe Chatrier. Sie ist damit der erste lettische Tennisprofi überhaupt im Finale eines Major-Turniers. "Ich liebe es, hier zu spielen. Und ich liebe euch alle, Leute. Ich bin einfach glücklich, meinen Geburtstag so zu feiern", sagte Ostapenko, während ihr die Zuschauer ein "Happy Birthday"-Ständchen sangen.

Im bislang wichtigsten Spiel ihrer jungen Karriere trifft die Wimbledon-Juniorensiegerin von 2014 am Samstag auf Karolina Pliskova (CZE/Nr. 2) oder Simona Halep (ROM/Nr. 3).

Die ehemalige Turniertänzerin Ostapenko ist die jüngste Spielerin seit acht Jahren in einem Grand-Slam-Finale. Bacsinzsky, die am Donnerstag 28 Jahre alt wurde, vergab zwei Jahre nach ihrer letzten Halbfinal-Teilnahme in Paris den erneuten Einzug in ein Major-Endspiel.