Die French Open in Paris finden vom 20. September bis 4. Oktober statt. Im Radsport wurden Paris-Roubaix und Liège-Bastogne-Liège abgesagt.

French Open Ende September, Frühjahrsklassiker abgesagt

Die French Open in Paris finden vom 20. September bis 4. Oktober statt. Im Radsport wurden Paris-Roubaix und Liège-Bastogne-Liège abgesagt.

(dpa) - Die French Open müssen ebenfalls dem Corona-Virus weichen: Das zweite Grand-Slam-Turnier findet nicht wie ursprünglich geplant vom 18. Mai bis 7. Juni statt, sondern vom 20. September bis 4. Oktober. Damit beginnt das Turnier in Paris theoretisch eine Woche nach dem Endspiel der US Open in Paris.

Basketball: Die Optionen der FLBB Wer steigt ab? Wird es einen Meister geben? Nach dem Abbruch der Basketball-Saison gibt es viele offene Fragen. Ein Blick auf die Möglichkeiten der FLBB.

Die beiden Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix (12. April) und Liège-Bastogne-Liège (26. April) sind abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter ASO am Dienstag mit. Auch der Halbklassiker Flèche Wallonne wird wegen der Coronavirus-Pandemie nicht am 22. April stattfinden.

Damit sind nahezu alle Frühjahrsklassiker im Radsport abgesagt worden, nachdem bereits Mailand-Sanremo (21. März) gestrichen worden war. Nur die Flandern-Rundfahrt (5. April) ist aktuell noch nicht verlegt, dürfte aber kaum mehr stattfinden.