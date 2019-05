Tennisspielerin Mandy Minella musste sich in der zweiten Runde der French Open geschlagen geben. Sie unterlag Anastasija Sevastova in zwei Sätzen.

French Open: Aus für Minella

Kevin ZENDER

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 100) verpasste den Einzug in die dritte Runde der French Open. Die 33-jährige Luxemburgerin unterlag der Lettin Anastasija Sevastova (12) in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in Paris mit 2:6, 4:6. Die Partie auf Court 7 dauerte 73 Minuten.