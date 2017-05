(AW) - Der SC Bettemburg ist zum ersten Mal luxemburgischer Meister im Frauenfußball. Die Mannschaft von Trainer Daniel Nunes sicherte sich den Titel am vorletzten Spieltag mit einem 9:0-Heimsieg gegen die Entente Rosport/Berdorf/Christnach.

Kapitänin Marin war als vierfache Torschützin erfolgreich. Dos Santos, Delisle, Teixeira, Serrano und Sadine Correia erzielten ebenfalls Treffer. Schon zur Pause hatten die Gastgeberinnen 4:0 geführt.



Damit ist Bettemburg auch am letzten noch verbleibenden Spieltag nicht mehr vom Tabellenzweiten, dem Titelverteidiger Junglinster, einzuholen. Junglinster war in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils vor Bettemburg Meister gewesen. Für Bettemburg, das erst zur Saison 2014/15 in die höchste Spielklasse aufgestiegen war, ist es in der aktuellen Spielzeit bereits der zweite Titel nach dem Gewinn des Hallen-Championats.