Im Pokalendspiel der Frauen im Basketball werden sich Amicale und Gréngewald messen. Der Steinseler Präsident Frank Fischer wird am Saisonende aufhören.

Frauen von Amicale stehen im Finale, Fischer hört auf

Im Pokalendspiel der Frauen im Basketball werden sich Amicale und Gréngewald messen. Der Steinseler Präsident Frank Fischer wird am Saisonende aufhören.

(DaH) - Nachdem Gréngewald am Vortag seiner Favoritenstellung im Duell mit Sparta (81:57) souverän gerecht geworden war, ließ auch Titelverteidiger Amicale im Halbfinalduell im Pokal mit Wiltz nichts anbrennen.

In der Neuauflage des Halbfinals des Vorjahres behielt Amicale erneut souverän die Oberhand.



Wiltz mit drei Profispielerinnen



Wiltz lief mit drei Profispielerinnen auf. Amicale erwies sich dennoch als das ausgeglichenere Team und überzeugte mit schnellem Teambasketball und war von Trainer René Keiser perfekt eingestellt worden.



Gegen Wiltz groß gewachsene aber schwerfällige Profi-Center-Spielerin McIntyre (2,01 m) hielt Amicale das Tempo konstant hoch: Immer wieder kam der Titelverteidiger so zu leichten Fast-Break-Punkten und freien Würfen. Bereits beim 56:39 zur Pause war die Partie vorentschieden.



Fischer zieht sich am Saisonende zurück



Am Sonntag wurde beim Pokalhalbfinale der Frauen bekannt, dass Amicale-Präsident Frank Fischer am Saisonende aufhören wird. Er wird sich nach sieben Spielzeiten zurückziehen. „Ein neuer Mann kann für frisches Blut sorgen“, betonte Fischer gegenüber „RTL Radio Lëtzebuerg“. Fischer hatte maßgeblichen Einfluss auf die großen Erfolge in den vergangenen Jahren bei den Männern und bei den Frauen.