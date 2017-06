(dat) - Der Vertrag des Nationaltrainers des Frauen-Volleyballteams, Detlev Schönberg, wird nicht verlängert, wie der nationale Verband FLVB am Freitag mitteilte.

"Bereits am 30. März sind der Luxemburger Volleyballverband FLVB und der Damennationaltrainer Detlev Schönberg in einem persönlichen Gespräch übereingekommen, den zum 31. August 2017 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", heißt es in der Pressemitteilung.