Frauen-Nationalteam besiegt Indonesien

Luxemburgs Fußballnationalmannschaft der Frauen hat ihr erstes Spiel beim Turnier in Singapur gewonnen. Die FLF-Auswahl siegte 1:0 gegen Indonesien. Torschützin war Thompson.

(AW) – Die Frauen-Nationalmannschaft des luxemburgischen Fußballverbandes hat zum Auftakt des Vier-Länder-Turniers in Singapur positiv überrascht. Das Team von Trainer Samy Smaïli gewann die Partie gegen Indonesien mit 1:0. Kapitänin Thompson erzielte den Siegtreffer per Freistoß (53.').

Die Luxemburgerinnen hatten von Anfang an mehr Offensivanteile als der Gegner und einige Torchancen. So traf Thompson in der ersten Halbzeit die Querlatte. Auch Marin hatte Möglichkeiten, einen Treffer zu erzielen. Die FLF-Auswahl zog mit dem Erfolg ins Finale am Sonntag ein.

Es war der zweite Länderspielsieg der Mannschaft hintereinander. Vor knapp zwei Wochen hatte sie das Testspiel in Andorra 2:0 gewonnen.